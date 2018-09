Mory Kanté enflamme Jazz en Touraine

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Mory Kanté, aussi appelé le griot électrique, a transporté le public de l'Espace Ligéria de Montlouis samedi soir. Les spectateurs étaient peu nombreux à ne pas s'être levés pour danser au rythme de la musique présentée par le chanteur et son groupe. Réunissant la musique et les instruments traditionnels africains comme la Kora mais aussi les instruments modernes (basse, guitare), il propose une musique métissée et chaleureuse qui a conquis le public.

Claire Vinson