Un festival très aquatique à Artannes-sur-Indre

Ô Val de l'Indre saison 3 c'est le 22 septembre.

La 3ème édition du festival familial Ô Val de l’Indre est annoncée pour le 22 septembre 2018 à Artannes-sur-Indre.



Le programme :

CONCERT’EAU EN DO NAGEUR – 15h et 17h – La compagnie Aquacoustique propose un concert aquatique éclaboussant.

FEMME KAMISHIBAÏ – 14h30 et 16h30 – Avec son vélo et son théâtre de papier la femme Kamishibaï emmènera petits et grands avec ses histoires étonnantes. Un spectacle de la compagnie Les Chats Pitres !



JEUX MUSIC’EAUX - Symphonie aquatique très ludique, flûtes à eau pour un concert insolite (dès 2 ans).



HISTOIRE DE LAVOIR - Edifices construits le long d’un ruisseau, les lavoirs témoignent d’un quotidien. Arrêtez-vous un moment et prenez le temps d’imaginer la vie qui les remplissait...



Et aussi - Atelier création en osier, expériences scientifiques autour de l’eau, Aquaballs, simulateur de pêche...

Le soir : A partir de 19h00, les artistes se succèderont sous le chapiteau pour vous proposer une soirée festive et terminer la journée en musique. Avec Anthony Arry Goni, Ni Queue Ni Tête et Skawax.

RDV au bord de la rivière, entrée gratuit de 13h à 23h.