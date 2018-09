Déjà la 15ème édition de Jour de Fête à Bléré

Le festival revient dimanche 23 septembre.

Comme chaque année au mois de septembre, l'art de la rue envahit Bléré pour un grand Jour de Fête : en 2018, 15ème édition de ce festival le dimanche 23 septembre.

'Quinze ans que les artistes vous donnent rendez-vous en bas de chez vous, hors les murs, dans la rue, sur une place, au cœur de l’espace public. Quinze ans qu’ils interviennent dans notre quotidien, nous questionnent sur notre monde et font vivre, de la plus belle des manières, notre territoire de la vallée du Cher' indique la Communauté de Communes qui organise l'événement.





Au programme : 7 compagnies professionnelles venues des 4 coins de France



CLAIRE DUCREUX - Silencis



Ici c’est le cœur qui parle. Les mots sont superflus. Seuls sont importants les regards et les sourires. L’hommage à la vie d’un arbre qui tremble et d’une âme qui danse. Dans Silencis, Claire Ducreux, nous invite dans sa bulle d’Amour, de douceur et de poésie.



GRAND COLOSSAL THEATRE - Batman contre Robespierre



C’est l’histoire de Jean-Claude Barbès, un type bien, qui n’a jamais rien fait de mal et ne mérite pas la moitié de tout ce qui va lui arriver. Il a une femme, un fils, un appartement, un banquier, un emploi. Batman contre Robespierre, c’est la saga tragi-comique de Jean-Claude Barbes qui se retrouve à la fin de l’histoire, en caleçon dans la rue.



A FLEUR D’AIRS - Distensions (photo de Une, crédit Eric Guyot)



Créee par Severine Bennevault Caton, la compagnie A Fleur d'Airs cherche à développer un langage chorégraphique en s'appuyant sur la relation des corps dansants en suspension et leur environnement. Distension, sa dernière création, évoque la propension de l'être humain à se refermer sur lui-même. Jusqu’à quand ?



DES LIONS POUR DES LIONS



Une apparition des Lions tient plus de manifeste ou du rite que du concert. Empreinte du lieu et du public, leur musique chaque fois réinventée, déborde d’émotions, de fureurs et d’improvisations. Des lions pour des lions est un voyage électrique et chaotique au cœur du blues, des racines africaines et indiennes, de la noise ou du jazz. Vive la musique libre !



CIE 100 ISSUES - Clou



D’après un geste emprunté au fakirisme, découvrez comment l’introduction volontaire intra-nasale d’un morceau de métal, à pointe et à tête servant habituellement à suspendre ou à fixer, est au final une bouffonnerie déguisée en miracle. www.facebook.com/100issues/



MABOUL DISTORSION - Va Benner



Trois clowns salement marrants et passablement avinés, déploient des trésors d’imagination pour amuser la galerie. Le moindre objet dégoté dans une poubelle devient le prétexte aux fantaisies les plus grotesques. Ils font avec c’qu’ils sont !



CIE TETE DE HARENG - The Incredible Magic Show (jeune public)



Brad n’a qu’une obsession : aller à Las Vegas côtoyer les plus grands nom de la magie. Sa route croise celle de Georges. La distance qui le sépare du rêve américain va dès lors considérablement s’allonger !





Les horaires :

14h14 Claire Ducreux, Silencis

15h00 Le Grand Colossal Théâtre, Batman contre Robespierre

15h00 Cie Tête de Hareng, The Incredible Magic Show

15h30 100 Issues, Clou

16h00 A Fleur d’Airs, Distensions (Rives du Cher)

16h30 Des Lions Pour des Lions (Rives du Cher)

17h00 Maboul Distorsion, Va Benner

17h00 100 Issues, Clou

18h00 Claire Ducreux, Silencis

18h45 Des Lions Pour des Lions