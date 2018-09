StorieTouraine, 14/09/18 : gros accident sur l'A10, hausse des cambriolages et les Journées du Patrimoine

L'essentiel de l'info tourangelle de la fin de semaine...

Avant le week-end, voici votre résumé de l'info pour cette journée de vendredi en Indre-et-Loire... Une page réactualisée en fonction de l'évolution de l'actualité. Venez autant de fois que vous voulez, c'est gratuit !

Plan Pauvreté...

L'Indre-et-Loire fait partie des 12 territoires retenus par le gouvernement pour expérimenter des mesures du Plan Pauvreté annoncé jeudi par Emmanuel Macron à Paris, en présence du président du Conseil Départemental et du député de Tours. La stratégie de l'exécutif sera donc expérimentée en Touraine. "A la suite de cette expérimentation en 2019, un cadre de contractualisation Etat/Département sera défini ; il permettra de mobiliser des moyens accrus, centrés sur des priorités partagées (insertion, petite enfance, accompagnement social, etc...)" écrit Jean-Gérard Paumier.

Dans le détail, plusieurs dispositifs décrits comme innovants seront déployés en Indre-et-Loire et dans les autres territoires. Une mesure en vigueur depuis 2016 en Touraine sera ainsi étendue : le financement de places en crèches par le département pour des personnes en situation de handicap ou des familles monoparentales. Les autres mesures devraient être connues d'ici la fin de l'année.

Gros accident sur l'A10...

En début d'après-midi, 4 véhicules se sont percutés dans le secteur de Ste-Maure-de-Touraine, dans le sens Bordeaux-Paris. Le choc a fait un blessé léger et il a entraîné jusqu'à 6km de bouchon. Les perturbations ont duré 2h, de 14h20 à 16h30.

Arrestations...

Fin mars on vous avait parlé de ces incendies de voitures de la ville de Tours... Selon la NR, les protagonistes ont été arrêtés et nt reconnu les faits. Ils sont également accusés d'avoir volé puis brûlé une voiture le 14 mars entre le quartier de la Milletière et le Boulevard Louis XI, et d'avoir voulu dégrader un autre véhicule municipal le 25 mars. Il s'agit de deux mineurs de 16 et 17 ans. Ils seront jugés au printemps 2019.

Hausse des cambriolages...

La préfecture d'Indre-et-Loire évoque une hausse de 25% des vols en zone gendarmerie (en dehors de l'agglo de Tours) sur les 8 premiers mois de l'année 2018. Cela dit, les cambriolages des entreprises baissent de 15%. Autre chiffre : la hausse des dénonciations de violences sexuelles : +42% depuis le début de l'année 2018.

Hockey...

Début de championnat de D1 pour les Remparts de Tours : ils affrontent Marseille à 20h30 à la patinoire.

Visites en série...

Ce week-end, retour des Journées du Patrimoine avec des centaines de visites à faire en Indre-et-Loire, souvent gratuitement. Par exemple des visites commentées des céramiques de la Gare de Tours, des montées en haut de la Tour Charlemagne, un petit tour aux archives de la Société Archéologique de Touraine près du Château de Tours... On vous a fait une présélection dans cet article en début de semaine.

Retenez par ailleurs que c'est ce vendredi soir qu'a lieu le tirage du Loto du Patrimoine, avec 13 millions d'euros à la clé. Une partie des sommes récoltées pour l'achat des grilles (vendues 3€) servira à rénover l'église de La-Celle-Guénand en Sud-Touraine.