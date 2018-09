Journées du Patrimoine : ce qu’il ne faut surtout pas rater en Touraine

Des dizaines d’événements sont organisés samedi et dimanche, la rédac’ a fait sa sélection.

L’histoire et la culture vous ouvrent leurs portes en grand ce week-end en Indre-et-Loire… Comme chaque année, les Journées du Patrimoine vous encouragent à enchaîner les visites, à pousser votre curiosité au maximum, souvent avec des propositions gratuites. Le programme est tellement riche qu’on a mobilisé toute l’équipe afin de vous dénicher les meilleurs plans du département… Ensuite, à vous de faire votre itinéraire…

Les 80 ans de la loco à St-Pierre-des-Corps :

Toujours en restauration dans l’objectif – lointain – de lui faire reprendre du service, la locomotive à vapeur 231E41 fête ses 80 ans cette année. Bichonnée par les bénévoles de l’association AAAATV, elle a en partie été démontée pour être restaurée. Vous pourrez donc découvrir les coulisses du chantier de 10h à 18h samedi et dimanche. Pour les enfants, stand de jeux de société sur le train et des réseaux de modélisme.

Plus d’infos dans notre article réalisé en novembre 2017 ou dans cette vidéo de 37 degrés :

Gastronomie et patrimoine à Ste-Maure-de-Touraine :

Au cœur de la Vallée Troglodytique des Coteaux vous allez pouvoir déguster des fouées et en apprendre plus sur ce territoire du Sud du département. Dans le coin : les rives de la Manse, des moulins, des tours à pain, des caves… Repas dimanche à 12h et 18h, réservations chez B&H Chaussures à Ste Maure, 02 47 72 90 13 pour plus d’infos.

Et pour plus de découvertes troglodytes, direction Vernou-sur-Brenne avec la visite d’une maison et de son jardin samedi à 14h, 15h, 16h et 17h au 58 route de Château-Renault.

Encore faim ?

La Chocolaterie Gourmande d’Amboise ouvre ses portes pour des visites guidées afin de comprendre la transformation de la fève de cacao en chocolat. Dégustations prévues à l’issue. Tarif : 1€50 par personne, 35 personnes max. par visite. Différents horaires samedi après-midi et dimanche toute la journée. Infos : 02 47 57 73 27.

Se prendre pour un(e) archéologue à Marmoutier :

L’abbaye tourangelle accueille régulièrement des archéologues qui fouillent au pied du monument. Une nouvelle campagne débute à l’occasion de ces Journées du Patrimoine et vous êtes invités à plonger dans ses coulisses avec les professionnels du Laboratoire Archéologique de Touraine. Accès par le portail Ste Radegonde samedi et dimanche de 15h à 18h. Si vous êtes intéressé(e) par l’archéologie, vous pouvez également aller visiter les Arches Départementales à Chambray-lès-Tours (zone de la Vrillonnerie) où sont conservés les vestiges découverts sur le site du Prieuré St Cosme, à Amboise ou lors des fouilles du chantier du tram de Tours.

Métier méconnu :

A St-Cyr-sur-Loire, un restaurateur de meubles vous expliquera comment il travaille pour redonner vie à de belles pièces… C’est vendredi dès 14h et samedi de 10h à 20h au 76 Rue du Portillon. Plusieurs expositions sont également à découvrir à la même adresse.

Ne pas rester de glace à Seuilly :

Sculptures sonores à découvrir dans les souterrains du Musée Rabelais, un parcours imaginé par Benoit Villemont et intitulé « Les Silences gelés » en référence aux paroles gelées de l’auteur de la Renaissance. Le travail a été réalisé au cours d’une résidence de l’artiste sur les mois de juin et juillet. L’occasion de découvrir ou de redécouvrir la maison d’enfance de Rabelais à 10 minutes de Chinon. Horaires pour l’installation artistique : dimanche de 16h à 16h45.

Un peu de chaleur à Chançay… :

Le village se visite à la bougie pour ces Journées du Patrimoine via une balade imaginée et contée Laurianne Keil et Anna Brisson. Rendez-vous samedi à 20h30 devant la mairie de la commune (petites surprises au programme, nous promet-on). Infos : 02 47 52 93 17.

…et de compétition à St Avertin :

Pour découvrir la ville autrement, la mairie organise un rallye dans ses rues durant le week-end. Vous serez par équipe de 6 pour répondre aux différentes questions du jeu (le parcours dure au moins 2h). Départs dimanche dès 10h, arrivée au plus tard à 16h. C’est gratuit mais il faut s’inscrire au 02 47 48 48 33. A noter qu’un autre jeu – la Murder Party des Archives du Département – affiche lui complet.

Et aussi…

Visites de la préfecture d’Indre-et-Loire à Tours (inscriptions à pref-evenementiel@indre-et-loire.gouv.fr) ; concerts et feux d’artifice samedi soir dans le parc du Château Gaillard d’Amboise (photo de Une) avec notamment les sonneurs de trompes de chasse de la ville (tarif 10€, début à 20h30, infos au 02 47 30 33 29) ; participation aux vendanges du vignoble de la Liodière à Joué-lès-Tours dimanche de 8h à 11h30 (4€, inscriptions au 02 47 39 70 93) ; portes ouvertes à la classe-musée jocondienne René Granger pour y tester l’écriture à la plume samedi et dimanche de 14h30 à 18h ; grand concert classique sous la halle de la Morandière à Fondettes (résas sur le site de la ville fondettes.fr) ; visites guidées et promenades en calèche dans les jardins du Château de Villandry ; ouverture gratuite du Château d’Azay-le-Rideau ; l’ouverture du mémorial de l’Hôtel de Ville de Tours…

Pour compléter votre recherche, consultez le site officiel des Journées du Partrimoine.