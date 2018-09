Château-Renault : la Tour de l'Horloge restaurée inaugurée vendredi

Pile pour les Journées du Patrimoine.

C'et un monument emblématique de Château-Renault, mais une construction qui a beaucoup souffert. La Tour de l'Horloge de la commune a retrouvé son éclat après une restauration et ses nouveaux aménagements sont inaugurés ce vendredi 14 septembre à 17h30.

"La Tour dite de l’Horloge était la porte d’entrée principale du château. Fortifiée par deux tourelles munies d’archères et de créneaux, elle permettait de défendre ce point de passage obligé mais vulnérable de l’enceinte. Elle a été construite au début du XIIIème siècle et plusieurs fois modifiée durant la Guerre de Cent-Ans" rappelle la ville. L'ouvrage est composé de moëllons de silex liés par du mortier de chaux ainsi qu'en pierre de taille.

Le 18 décembre 2014, l'angle nord-ouest de la bâtisse s'est en partie effondré et la municipalité a entrepris de la restaurer. Après de nombreuses études menées en 2015, le chantier a débuté à l'été 2017. 5 entreprises dans les domaines de la maçonnerie, la taille de pierre, la charpente, la couverture, la menuiserie, l’électricité et l’horlogerie ont été mobilisées. Elles ont refaçonné la structure de pierre à l'identique, rénové la charpente qui était en très mauvais état, placé des tuiles locales de Bridoré sur le toit, ajouté un escalier technique utilisable pour les visites, mis aux normes l'électricité et restauré les cadrans des deux horloges en les décapant et en les repeignant.

"Cette restauration renforce le caractère patrimonial et touristique du site du château, avec la possibilité d’organiser ponctuellement des visites de l’intérieur de la Tour" explique la commune qui en ouvrira les portes le week-end prochain pour les Journées du Patrimoine.

Le coût global du projet est d'1,1 million d'euros financé par l'Etat, la région, le département, la ville et des dons (43 000€, via notamment une opération intitulée Des Pièces pour la Tour).