Soleil et chaleur jusqu’à mercredi en Indre-et-Loire

Ensuite, le temps va changer.

Une semaine météorologique en deux parties nous attend en Indre-et-Loire : ça va super bien commencer avec un ciel très souvent bleu et des températures particulièrement estivales, puis les nuages risquent fort de prendre le dessus. Ça ne sera pas catastrophique ni déprimant, mais moins lumineux et plus frais. Maintenant que vous êtes prévenus et psychologiquement préparés (en tout cas, on l’espère), déroulons le détail du programme…

Lundi : à en croire Météo France on va pouvoir compter les nuages sur les doigts d’une seule main en ce début de semaine… A priori nous aurons droit à un ciel parfaitement bleu du matin au soir sur l’ensemble du département avec des températures fraîches au réveil mais bien agréables en cours de journée… Pour commencer 12 à Langeais, 13 à Monnaie puis 27 à Chinon et 28 à Tours.

Mardi : encore un ciel monochrome au-dessus de nos têtes, et avec la plus belle des couleurs… Bleu azur le matin, bleu passion le midi, bleu nuit en soirée… Et le Soleil au milieu de tout ça avec un maximum de 31° à Amboise, soit 3-4 degrés de plus que la veille.

Mercredi : la journée la plus chaude de la semaine avec 33° à Joué-lès-Tours dans l’après-midi, 16 à Descartes le matin. Un détail à vous préciser : ce coup-ci pas de ciel tout bleu, mais une alternance de nuages et d’éclaircies. N'empêche, l'été fait de la résistance jusqu'au bout !

Jeudi : trop chaud depuis 4 jours ? Que votre vœu soit exaucé : pas plus de 24° à Nazelles-Négron et St Genouph, avec un temps sec mais partiellement nuageux le matin puis un risque d’averses dans l’après-midi. A priori pas d’orages.

Vendredi : un temps sec et loin d’être agaçant avec des éclaircies mais encore 2° en moins par rapport à la veille, donc 22 prévus à Monts.

Et le week-end ? Un temps sans doute un peu mitigé pour les Journées du Patrimoine, quelques averses dimanche mais pas nécessairement de grosse saucée. Le thermomètre dépassera légèrement les 20° l’après-midi, 11 en moyenne le matin, va falloir se couvrir un peu...