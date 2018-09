StorieTouraine, 6/9/18 : course-poursuite avec les gendarmes à 14 ans, coffres-forts à vendre et soirée reggae

L'actualité tourangelle au fil de la journée...

Crise d'ado...

Les gendarmes d'Indre-et-Loire sont encore tombés sur un sacré phénomène.. : ce mercredi 5 septembre à la mi-journée ils expliquent qu'un adolescent de 14 ans placé en foyer dans le Sud de l'Indre-et-Loire a voulu fuguer. Rapidement rattrapé par les militaires, il ne s'est pas découragé. Deuxième essai : il vole la voiture d'un éducateur en le mançant avec un couteau et s'en va avec. Repéré par les gendarmes, il engage une course-poursuite sur les communes de Manthelan, La-Chapelle-Blanche, Reignac, Cormery, Esvres, Chambray et enfin Joué-lès-Tours. Durant tout ce temps, la patrouille dit êtrre restée à distance pour éviter un accident avant d'agir pour stopper cette épopée. Le jeune homme a finalement été interpellé et présenté à un juge ce jeudi.

Réunion anti-éoliennes...

L'association APEP (Association pour l'environnement pressinois) organise une réunion pour s'opposer à un projet éolien sur la commune du Petit-Pressigny. Elle a lieu ce vendredi à 18h à la salle des fêtes. Selon elle le projet "n'est pas acceptable. Deja plus de 150 personnes du village ont signé la pétition sans compter les habitants des communes limitrophes. Nous allons nous battre pour éviter un immense gachis", évoquant notamment la "pollution visuelle et sonore". La question de production d'une énergie écolo n'est pas abordée.

Dans la série "Le saviez-vous" : une boutique spécialisée dans les coffres-forts vient d'ouvrir à Tours, Rue Richelieu (Coffres & Co). Peut servir si vous avez un gros butin à mettre en lieu sûr, ou simplement envie d'un objet déco original dans votre chambre d'ami.

Service civique...

Unis-Cité Tours annonce l'ouverture des candidatures pour 64 missions proposées aux jeunes de moins de 25 ans recherchant un service civique dans les prochains mois. Infos par mail à tours@uniscite.fr ou au 09 87 18 65 33. Un forum sur le service civique a par ailleurs lieu ce week-end à l'Hôtel de Ville de Tours.

La teuf...

Les soirées reggae de Brigante Records reprennent au Détroit et on vous dit tout sur 37 degrés;