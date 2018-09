StorieTouraine, 5/9/18 : l'A85 rouverte après un accident de camion

Vélo, plastique artistique, manifestation... Suivez l'actu de ce mercredi en direct !

La StorieTouraine, c'est le meilleur moyen de suivre gratuitement l'info tourangelle au fil de la journée...

Accident...

Ce mercredi matin vers 3h, un camion s'est couché sur les voies de l'A85 au km108 dans le sens Vierzon-Angers, à l'entrée de l'agglomération tourangelle. L'accident n'a pas fait de blessés mais a perturbé fortement la circulation : du carburant s'est répandu sur la route et les glissières de sécurité ont été endommagées. Le temps d'évacuer le véhicule et de réparer la route, l'axe est resté coupé en direction de l'Ouest. Sortie obligatoire à St Avertin en provenance de Bléré et entrée interdite à cet endroit, il fallait alors aller prendre l'autoroute au bout du périphérique de Tours. Le trafic a néanmoins repris en fin de matinée avec un basculement de circulation dans l'autre sens, et donc sur une voie. Vinci Autoroutes ne précise pas encore quand la route sera totalement remise en état.

Accident (bis)...

Toujours sur l'autoroute, mais pas la même : accident de voiture sur l'A28 vers 6h30 ce mercredi à St-Antoine-du-Rocher. Le pronostic vital du conducteur n'est pas engagé selon les gendarmes du PMO de Monnaie qui sont intervenus.

Emploi...

De nombreux postes de vendangeurs/vendangeuses sont encore à pourvoir dans le vignoble de Bourgueil. Les vignerons organisent une rencontre jeudi 6 septembre à 14h à la Maison des Vins de Bourgueil (18 place de l'Eglise), en partenariat avec Pôle Emploi.



Vous pouvez aussi postuler à contact@vin-bourgueil.com.

De son côté la communauté de communes de Bléré recherche des animateurs pour le mercredi ou les vacances scolaires. Candidatures au 02 47 23 58 63 (elle précise que c'est urgent).

Emploi (bis)...

Les missions intérimaires sont en hausse de 9,3% en Indre-et-Loire en juillet 2018 par rapport à juillet 2017 selon Prism'Emploi. A l'échelle régionale, ce sont surtout les services et le commerce qui ont besoin de main d'oeuvre.

Marche pour le climat...

Suite à un appel national, une manifestation pour la préservation de l'environnement est organisée samedi à Tours, à partir de 15h, Place de la Préfecture. Extrait de l'appel : "La démission de Nicolas Hulot est sa dernière tentative pour faire bouger la société, pour créer une vague de fond... Il est grand temps de nous lever afin de faire comprendre à nos dirigeants que nous voulons mettre l'environnement, et le climat, au centre de nos priorités." Plus d'infos via l'événement Facebook.

Oeuvre d'art recyclée...

Si vous passez Rue Nationale à Tours, vous pourrez voir une oeuvre d'art baptisée Le 7ème Continent dans une vitrine des Galeries Lafayette. Son titre fait référence à ce qu'on appelle le 7ème continent, une vaste étendue de plastique flottant à la surface de l'océan Pacifique.

Installée dans le cadre d'une opération nationale de l'enseigne, la création d'Elodie Michaud et Rebecca Fezard, designeuses en résidence au laboratoire Certesens de Tours, a été mise au point avec une entreprise (Vincent Recyclage) à partir de matériaux recyclés, en l'occurence du broyé de plastique.

Cyclisme...

Ça y est on connait le parcours de Paris-Tours 2018 ! La 112ème édition de la course cycliste ets prévue le 7 octobre, toujours avec une arrivée sur l'Avenue de Grammont après un passage par le Boulevard Jean Royer mais, nouveauté, les coureurs arriveront par le Nord et le Pont Napoléon après avoir longé la Loire depuis Rochecorbon. Avant cela, ils auront traversé 12,5km de chemins de vigne au coeur du vignoble de Vouvray, sur 9 portions. 7 nouvelles côtes sont également au programme. On vous en dit plus très vite sur Info-Tours.fr...