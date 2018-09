StorieTouraine, 5/9/18 : l'A85 coupée après un accident de camion

Suivez l'actu de ce mercredi en direct...

Ce mercredi matin vers 3h, un camion s'est couché sur les voies de l'A85 au km108 dans le sens Vierzon-Angers, à l'entrée de l'agglomération tourangelle. L'accident n'a pas fait de blessés mais il perturbe fortement la circulation : du carburant s'est répandu sur la route et les glissières de sécurité ont été endommagées. Le temps d'évacuer le véhicule et de réparer la route, l'axe est coupé en direction de l'Ouest. Sortie obligatoire à St Avertin en provenance de Bléré et entrée interdite à cet endroit, il faut alors aller prendre l'autoroute au bout du périphérique de Tours. Le retour à la normale n'est pas prévu avant plusieurs heures.