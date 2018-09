StorieTouraine, 3/9/18 : c'est la rentrée, pour les enfants, N. Polony et la police

L'essentiel de l'actu du début de semaine en Indre-et-Loire.

Pour ne rien rater de l'actualité tourangelle au fil de la journée, le bon réflexe c'est de suivre la StorieTouraine... Revenez régulièrement, cette page est mise à jour dès qu'il y a du nouveau, et c'est gratuit même si vous cliquez plus de 5 fois dessus.

En petit groupe...

Après un test pour les classes de CP en REP+ l'an dernier, les CPO dédoublés se généralisent en REP. Et les classes de CE1 sont également limitées à 12 élèves dans les quartiers REP+ (Joué-lès-Tours et St-Pierre-des-Corps dans notre département). Au total, 371 élèves tourangeaux (sur 109 000, tous niveaux confondus) bénéficient de la mesure, dans 30 classes.

Rentrée protocolaire...

La rectrice de l'Académie Orléans-Tours est venue à Montrésor ce lundi.

La rentrée partout, vraiment partout...

N'oublions pas les 1 000 élèves de l'Institut de Formation des Professions de Santé du CHU qui reprennent les cours ce 3 septembre. L'Ecole de Jardinage en Carrés d'Azay-le-Rideau reprend également ses activités avec des cours sur la protection des cultures d'automne ou des sessions pour les enfants.

La rentrée, pour elle aussi...

Bien connue en Touraine, la journaliste, polémiste et écrivaine Natacha Polony prend la direction du magazine Marianne.

Et pour elles...

Les filles du CES Tours Basket ont match dimanche dans le cadre du Trophée Coupe de France : coup d'envoi à 15h30 contre Le Poinçonnet à Monconseil.

Et pour lui...

Arnaud Derrien est le nouveau directeur de cabinet du maire de Tours, rapporte la NR ce lundi. Il a notamment travaillé à Laval. C'est le troisième homme à occuper ce poste à l'Hôtel de Ville depuis que la droite et le centre ont remporté les élections municipales en mars 2014, il y a à peine 4 ans et demi.

Look de rentrée...

Il faut être belle/beau pour faire bonne impression à la rentrée... Sans doute pour ça que l'enseigne L'Atelier Coiffeurs et Coloriste ouvre pile pour début septembre dans le Vieux-Tours, Rue de la Monnaie, sa deuxième adresse tourangelle après celle de l'Avenue de Grammont.

Pendant ce temps...

D'après la NR 120 personnes ont manifesté contre l'hypothèse de la création d'un village des marques de 150 à 200 boutiques à Sorigny. Le projet commercial doit passer devant une commission nationale d'ici la fin de l'année et c'est elle qui autorisera - ou non - le début des travaux. Ce mardi, retrouvez une enquête complète autour du Village des Marques sur Info Tours.fr.

Attention !

Ne soyez pas trop pressé(e) de rentrer à la maison une fois la journée de boulot terminée et les enfants récupérés à l'école : la police annonce des contrôles routiers cette semaine... Ce lundi après-midi à Tours Sud, mardi matin à Tours Nord, mercredi à St AVertin, jeudi après-midi à Tours Sud (oui, encore) et samedi après-midi à St-Cyr-sur-Loire.

Oups...

Dans le Lochois, le réseau Orange est tombé en rade ce lundi et près de 4 000 clients sont concernés : plus d'Internet, de téléphone fixe et de 3G pour plusieurs communes. Le problème viendrait d'une fibre sectionnée à St Avertin et selon France Bleu le retour est prévu ce mardi en début de matinée. Des techniciens seront mobilisés toute la nuit pour résoudre le problème.

Oups (bis)...

Série de retards de trains ce lundi soir en Centre-Val de Loire, notamment sur l'axe Tours-Vierzon impacté par un problème électrique. Des TER ont été retardés ou supprimés, avec parfois des voyageurs transportés en taxi jusqu'à leur destination. Les détails sur le fil Twitter TER Centre-Val de Loire.