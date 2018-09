La Celle-Guénand, emblème du Loto du Patrimoine ce mois-ci

L’église du village va bénéficier de cette grande loterie.

A vous de jouer...

A partir de ce lundi 3 septembre, vous pouvez participer au Loto du Patrimoine, un grand jeu national qui se donne pour mission de récolter un maximum de fonds pour sauver le patrimoine en péril. L’opération, portée par l’animateur Stéphane Bern, a identifié 270 monuments dans tout le pays dont 18 (dans les 13 régions de métropole et en Outer-Mer) qui ont un besoin urgent dêtre rénovés pour retrouver leur grandeur.



Parmi ces 18 pépites patrimoniales, une se trouve en Indre-et-Loire : l’église Notre-Dame érigée à partir du XIIème à La Celle-Guénand près de Loches. Monument historique depuis 110 ans, l’édifice religieux est mal en point : l’entrée du porche a besoin d’être consolidée afin de pouvoir l’utiliser de nouveau, et l’ensemble du bâtiment a besoin d’un grand nettoyage (la nef est couverte de tuiles et le toit en ardoise de mousse).



Pour trouver l’argent nécessaire (pas loin de 300 000€), le village comptant un peu plus de 300 âmes table sur un succès de l’opération qui se déline en deux options :

Un tirage exceptionnel du Loto le vendredi 14 septembre avec au moins 13 millions d’euros à la clé. Des grilles à 3€ sont vendues à partir de ce lundi.

Un jeu à gratter à 15€ promettant jusqu’à 1,5 million d’euros de gains, et qui restera en bureau de tabac plusieurs mois

Ce double jeu Mission Patrimoine est une première édition, un total de 270 monuments ayant été recensés dans le pays afin de bénéficier de chantiers de rénovation. Des photos des sites historiques figurant sur les tickets, on peut aussi imaginer que cette vitrine boostera le tourisme ou en tout cas la notoriété des communes mises en avant (en attendant de pouvoir y entrer... après les travaux).



