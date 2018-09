Pas de pluie et Soleil tous les jours cette semaine en Indre-et-Loire

Les températures resteront globalement agréables.

C’est la rentrée des classes ce lundi et vos enfants pourront aller en classe en short : le temps s’annonce agréable pour commencer la semaine, et même pour les jours suivants, et ce sur l’ensemble du département. Comme chaque dimanche, on fait le point sur Info Tours.fr :

Lundi : on dépassera péniblement les 10° au réveil mais le thermomètre grimpera rapidement grâce au Soleil. Prévoyez des éclaircies toute la journée, juste quelques nuages dans l’après-midi. On attend jusqu’à 27° à Luzillé et Rochecorbon.

Mardi : toujours cette alternance de nuages et d’éclaircies, un temps globalement agréable avec des températures stables… 13 le matin à Amboise et St Branchs, 26 l’après-midi à Tours et Chenonceaux.

Mercredi : Météo France prévoyant encore un peu de grisaille, les températures seront plus douces le matin (autour de 15° à Monts et Preuilly-sur-Claise). Dans l’après-midi, grâce aux éclaircies fidèles au poste on atteindra 26° à Loches et Tauxigny-Saint-Bauld.

Jeudi : petit rafraîchissement envisageable mais tout de même 23° l’après-midi à Nazelles-Négron et Richelieu. Le ciel restera partagé entre nuages et belles périodes ensoleillées.

Vendredi : la journée la plus fraîche de la semaine avec maximum 22° à Joué-lès-Tours, mais une fois de plus pas mal de ciel bleu.

Samedi et dimanche : un deuxième week-end de septembre au top, bonne nouvelle pour Sport’Ouvertes qui retourne en extérieur à Tours avec une édition prévue dimanche au Lac de la Bergeonnerie. On attend jusqu’à 26° l’après-midi sous un ciel tout bleu.