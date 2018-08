295 permis de conduire confisqués en août en Indre-et-Loire

10 par jour.

On a roulé vite en août sur les routes d'Indre-et-Loire... Gendarmes et policiers étaient pas mal mobilisés pour des contrôles routiers et ils ont flashé du monde : 776 personnes contrôlées au-delà de la limite autorisée, dont près de 500 par les gendarmes sur les autoroutes et le réseau secondaire (le fameux limité à 80km/h).

Parmi ces conductrices et ces conducteurs, 162 roulaient trop vite au point de voir leur permis immédiatement retenu. Au total, 295 personnes n'ont pas pu reprendre le volant après leur interpellation par les forces de l'ordre entre le 2 et le 29 août, dont 72 qui avaient trop bu et 61 qui avaient consommé des stupéfiants.

En 4 semaines, gendarmes et policiers ont constaté 1 125 infractions routières sur l'ensemble du département. Les contrôles vont se poursuivre, notamment en ce dernier week-end de retours de vacances. Bison Futé voit vert mais ce samedi prévoyez un trafic chargé sur l'A10 de 11h à 19h.