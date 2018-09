StorieTouraine, 30/8/2018 : la Croix Rouge et les pompiers recrutent

On parle aussi des mineurs étrangers isolés.

Au secours !

Mercredi, la base aérienne 705 de Tours a assisté un avion civil en détresse dans le ciel français : un Alphajet basé sur le tarmac tourangeau a décollé en début d'après-midi pour accompagner l'aéronef en difficulté. L'opération a duré 40 minutes, entre 13h10 et 13h50. Elle s'est achevée sans incident. Rappelons que les Alphajet sont les avions utilisés par l'école de pilotes de chasse de Tours, sur lesquels ils apprennent à voler.

Recrutements...

La Croix-Rouge française d'Indre-et-Loire annonce ce jeudi le lancement d'une campagne de recrutement de bénévoles dédiée aux étudiant(e)s, salarié(e)s et à toute personne intéressée. Une réunion d’information est prévue le 12 septembre au 25 rue de Bretonneau à Tours.

Au programme : présentation de la Croix-Rouge et de ses activités (formation grand public, formation des équipes de secours, postes de secours, renforcement des secours publics, SAMU Social, vestiboutiques, etc.). L'occasion de rencontrer des bénévoles, idem lors des salons des associations : à Joué ce samedi au gymnase Jean Pierre Matarazzo ainsi qu'à Fondettes (Halle de la Morandière) puis à Tours les 29 et 30 septembre (mairie).

De son côté, le SDIS recherche 1 mécanicien ou une mécanicienne pour entretenir les véhicules des pompiers d'Indre-et-Loire, les infos ici.

Solidarité...

Le Secours Populaire d'Indre-et-Loire annonce la reprise des permanences des Ostéos du Coeur le 10 septembre pour celles et ceux qui ne peuvent pas se payer des séances. Inscriptions sur spf37.org et reportage à lire ici sur 37 degrés.

Point chaud...

Des mineurs étrangers isolés campent toujours sur un terrain du diocèse à St-Pierre-des-Corps. Plus d'un mois qu'ils sont sans solution de logement, ils ont été le dire devant les fenêtres du Conseil Départemental ce mercredi après-midi et recommenceront ce jeudi à 16h Place de la Préfecture. Ils demandent un rendez-vous avec le président de l'institution Jean-Gérard Paumier, lequel a lui prévu de s'expliquer ce vendredi matin avec la préfète Corinne Orzechowski. Alors que l'Etat et le département se renvoient la balle depuis des mois sur ce sujet, faut-il s'attendre à de réelles annonces pour arranger la situation de ces jeunes en détresse ?

Alerte seprent de mer !



Vous vous souvenez du débat sur la D943, l'axe Tours-Loches jugé dangereux avec ses zones accidentogènes ? Il y aurait du nouveau à en croire la députée UDI Sophie Auconie. Elle a interpellé la ministre des transports pour plaider en faveur de la création d'un contournement de la commune de Cormery. Ça se ferait via un raccordement à l'A85 à hauteur de la commune d'Athée-sur-Cher... Une étude vient d'être commandée à Cofiroute pour évaluer l'impact et la faisabilité d'un tel projet. Rien ne dit qu'il va aboutir, ça signifie juste que le gouvernement accepte de lui porter de l'intérêt.

Au ralenti...

Cette semaine, mieux vaut éviter le Boulevard Heurteloup entre le rond-point des Français Lbres et la gare de Tours... Travaux = bouchons, et Fil Bleu a même été obligé de dévier ses bus. Tout ça va durer jusqu'au 7 septembre... Patience...

Come back...

Ce vendredi 31 août Tours Métropole prévoit l'entrée en service du rond-point à la Porte de Villandry du périphérique tourangeau, donc fini l'obligation de suivre des déviations, vous allez pouvoir réutiliser la Route de Savonnières pour accéder à cet axe ou le quitter dans le sud Joué > La Riche.

Sport...

Les handballeuses tourangelles ont réussi leur entrée dans le championnat de LFH en battant St Amand 24-22 ce mercredi sur le terrain du promu. Samedi soir à domicile ce sera sans doute plus compliqué contre Metz...

Rendez-vous...

Samedi et dimanche les Ilots Electroniques reviennent sur l'Ile Simon, au beau milieu de la Loire (accès par le Pont Napoléon). Deux jours de fête avec de la bonne musique électro tout l'après-midi et en début de soirée, avec en prime des DJs venus du Mans ou de Bordeaux. En plus il va faire beau. Line up et infos sur la page Facebook de l'événement.