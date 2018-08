Orages et vent : les conséquences en Touraine

Quelques dégâts ce mercredi matin.

Les orages ont été assez forts cette nuit en Indre-et-Loire, avec des rafales de vent dépassant les 90km/h à Tours. C'est entre minuit et 2h du matin que le ciel s'est surtout déchaîné avec une activité électrique intense. Dans le sud de l'agglomération, plusieurs foyers ont été privés de courant : jusqu'à 700, encore 500 en milieu de matinée mercredi selon Enedis qui espère raccorder tout le monde dans les prochaines heures.

Du côté des pompiers, pas d'accident grave à signaler mais quelques chutes d'arbres, une dizaine principalement dans l'Ouest et le Nord Ouest du département. Sur Tours, on nous signalait également des branches sur la route et des poubelles renversées en fin de nuit, ainsi que l'envol de portes d'armoires électriques sur le Nord de la ville.

Par ailleurs, à cause du vent, une ligne électrique est tombée au sol sur la D50 au Sud de l'Indre-et-Loire. L'axe est coupé entre Manthelan et La-Chapelle-Blanche précise le Conseil Départemental.

Illustration : carte des orages de Météo Centre