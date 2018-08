Un nouvel "American Day" dimanche à Pouzay

Ambiance far-west en Sud-Touraine.

La Ferme de La Houdrière à Pouzay accueille ce dimanche la 5ème édition de l’American Day. Cette journée sous le signe de l’Amérique, organisée par l’association Sud Touraine Evénementiel, est totalement gratuite.



Au programme : la venue de Texas Sidestep, groupe country qui tourne en France depuis plus de 20 ans. Artisans et producteurs mettront en avant les saveurs et l’artisanat d’art local. Le Roi Rose produit sur la ferme sera notamment de la partie avec par exemple des rillettes de Tours. Le midi, retour du cochon à la broche cuit au feu de bois.



Tout au long de la journée, chapeaux et santiags s’agiteront sur le parquet de danse à disposition des passionnés de country.



Aux côtés des nombreux stands western et amérindiens, le public pourra admirer de magnifiques véhicules américains en tout genre (voitures, motos, trikes, véhicules militaires, …). Les propriétaires de véhicules du genre sont aussi les bienvenus, assurent les organisateurs.



Des tipis amérindiens seront installés.Autre période représentée par les Tuniques Bleues en costume d’époque de la 7ème Cavalerie US. Petits et grands pourront également se divertir avec du rodéo mécanique, tir à l'arc, quads, balades en poney, structures gonflables et manège.





Entrée gratuite. Buvette et restauration sur place.

Ouverture du site à 9h.

Adresse : La Houdrière – 37800 Pouzay



Infos au 02 47 65 21 37 / 02 47 65 56 19.