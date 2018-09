StorieTouraine, 27/8/18 : le résumé de l’info en Indre-et-Loire

Au menu : un humoriste à succès, un footballeur énervé, des pompiers heureux et des fouées bien chaudes.

Les petits et grands événements de la Touraine rassemblés sur une seule page, à lire en une minute : c’est notre nouvelle mission sur Info Tours. Chaque soir, vous pourrez faire le point sur les actus immanquables du jour dans le département… et les partager autour de vous.

Braderie, J-6…

La Braderie de Tours c’est dimanche et le programme a été annoncé ce lundi. Comme d’hab’ plus de 700 stands de commerçants ou de brocanteurs, 200 000 visiteurs attendus de 9h à 19h… Si, une nouveauté quand même : on va pouvoir manger des fouées à tous les coins de rue. Mais si, vous savez, ces petites boules de pain fourrées aux rillettes ou au fromage de chèvre. Et vous, c’est quoi votre recette pré-fouée-rée ?

Jamel Debbouze, J-4…

L’humoriste est à l’affiche d’Alad’2 (tu le vois le jeu de mots ?), film qui sortira dans un mois mais que les cinémas CGR de Tours diffusent en avant-première ce vendredi. Et avec Jamel devant l’écran pour faire le show. + Kev Adams. Aux Deux-Lions c’est complet, mais le génie de la lampe nous souffle qu’il reste quelques places dans le ciné du centre-ville… N'y allez pas à dos d'âne, si vous voulez en avoir...

Handball, J-4...

Vendredi retour de la compétition pour les filles du CTHB. Elles recevront un ogre du championnat de LFH : Metz, à 20h30, à la Fontaine Blanche, à Chambray.

A85 sans déviations, J-4…

Cette semaine encore c’est un peu compliqué de s’y retrouver entre l’A10 et l’A85, il y a des déviations dans le sens Angers-Bordeaux (sortie conseillée à Azay-le-Rideau) et dans le sens Bordeaux-Angers (sortie nécessaire à Joué). Tout rentrera dans l’ordre vendredi, promis.

Accident matinal sur l’A10…

Ce matin, au KM250 au Sud de la Touraine gros accident et gros bouchon sur plus d’un kilomètre en direction de Tours. Les pompiers ont pris en charge 2 blessés légers transportés à Clocheville (Tours) et à Châtellerault.

Le facteur est passé…

Patrice, spécialiste de l’osier, est Tourangeau est candidat de L’Amour est dans le pré cette année sur M6. Ce lundi il va découvrir les lettres de ses prétendantes, puis choisir celles qu’il rencontrera en vrai dans l’épisode de la semaine prochaine.

Du boulot...

L'hôtel Mercure de Tours Centre fait savoir qu'il recherche des étudiants pour des extras au moment du petit-déjeuner. Vous pouvez contacter l'hôtel si ça vous intéresse...

Andy Delort arrêté…

Vous vous souvenez d’Andy Delort ? Attaquant du Tours FC quand le club était encore assez bon en Ligue 2, il a aussi ouvert un magasin dédié au foot en centre-ville. Mais ce dimanche soir il a été interpellé à Montpellier en tant que passager d’une voiture prise en chasse par la police. Pas une première, il avait déjà été surpris en état d'ivresse en juin. Pour ce coup-ci, Le Midi Libre rapporte que le footballeur aurait provoqué et insulté les forces de l’ordre avec une phrase livrée sortie du contexte : « je m’en bats les c… (rajoutez 7 lettres, et vous faites un Scrabble, ndlr) je gagne 150 000€ par mois ». Beau salaire, au passage.

Et pendant ce temps…

Les pompiers du Val de Brenne voient les travaux de leur nouveau centre d’incendie et de secours se terminer. Plus de 6 mois de chantier pour cette caserne à Reugny. 17 sapeurs-pompiers volontaires y ont leur camp de base. Budget de la construction : 604 119€, soit – à peu près – 4 mois de salaire d’Andy Delort selon le comparateur de Jean-Gérard Paumier, le président du Conseil Départemental d'Indre-et-Loire qui finance le Service Départemental d'Incendie et de Secours.