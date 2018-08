Ce week-end, 135 rameurs pour la 24ème Descente du Cher

Une grande sortie organisée par l'Aviron Tours Métropole.

Un peu de nouveauté dans une épreuve sportive qui fait partie des grands classiques de la rentrée tourangelle : l'Aviron Tours Métropole est le "nouvel" organisateur de la Descente du Cher depuis la fusion entre le Cercle Olympique Tours Sud Aviron et le Tours Aviron Club. Sinon, la randonnée poursuit son bonhomme de chemin : 24ème édition pour cette année 2018 entre Bléré et Bourré, avec l'aller le samedi, le retour le dimanche. Départ le 1er septembre, arrivée le 2.

Cette année 135 rameurs ont répondu à l’invitation, précise l'ATM. Ces rameurs viennent non seulement des différents clubs français mais également de Suisse, de Belgique et de Grande Bretagne. "Après la participation l’an dernier de Berlinois et de rameurs Espagnols en 2014, le caractère international de l’animation est confirmé assurant le rayonnement international du tourisme en Val de Loire. Le charme de la rivière, le passage inoubliable sous le château de Chenonceau et l’accueil chaleureux réservé aux participants assure, par le bouche à oreille, le succès constant de cette randonnée labellisée par la Fédération Française d’Aviron" ajoutent les organisateurs.

De nombreux bénévoles du club et les éclusiers s'associent à la randonnée pour la faire vivre.