Les Ecrivains chez Gonzague : retour d'un grand événement littéraire en Lochois

Et c'est ce dimanche 26 août.

Il y a un peu plus d'un an, l'artiste et écrivain Gonzague Saint-Bris est mort. Un accident de la route. Grand personnage de Touraine, il laisse notamment derrière lui La Forêt des Livres, grand salon du livre sur une journée chaque dernier dimanche d'août à Chanceaux-près-Loches. Maintenu avec émotion pour son éition 2017, l'événement n'a pas survécu à la disparition de son créateur. Mais la littérature est toujours là, l'équipe aussi... deux bons éléments pour encourager la tenu d'un nouveau rendez-vous dédié à la lecture, au même moment, et au même endroit. Une volonté des frères et de la soeur de Gonzague Saint-Bris respectant son souhait de faire du Chalet des Chasseurs une Maison d'Ecrivains.

Voilà comment est né Les Ecrivains chez Gonzague qui s'apprête à ouvrir son premier chapitre ce 26 août. Même lieu, même philosophie : la passion du livre, et la lecture pour tout le monde avec un accès gratuit. Les écrivaines et écrivains ont répondu favorablement aux bénéoles. Seront (notamment) sous les arbrs en Sud-Touraine ce week-end : Erik Orsenna et Jean-Marie Rouart, de l'Académie française, Patrick de Carolis, membre de l'Académie des Beaux-Arts, Yann Queffélec, Boris Cyrulnik, Philippe Dessertine, Jean-Joseph Julaud, Francis Lalanne, Bernard Mabille, Jacques Pradel...

L'association Europe Touraine Culture et Communication promet une fête "champêtre, populaire et culturelle" à quelques jours de la grande rentrée littéraire. Ouverture des portes à 10h. Des animations et séances de dédicaces sont prévues toute la journée pour favoriser les rencontres.