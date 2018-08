La sécheresse toujours plus forte en Indre-et-Loire : nouvelles restrictions

Plus de 1 communes sont désormais concernées.

La liste s'allonge de semaine en semaine : ce vendredi la préfecture d'Indre-et-Loire a publié un nouvel arrêté "sécheresse" pour encadrer l'usage de l'eau dans le département et, comme on pouvait s'en douter, il est encore élargi par rapport au précédent en raison du manque de pluie persistant sur l'ensemble de la Touraine.

De Fondettes à Loches en passant par Esvres, Pussigny, Rillé, Sulbaines, Richelieu, Azay-sur-Indre, Channay-sur-Lathan, Nouzilly ou Monnaie... Plus de la moitié des communes du département doivent respecter des règles parfois strictes comme linterdiction d'arroser les pelouses ou de laver son véhicule à domicile. Certaines mesures concernent également les agriculteurs devant irriguer leurs cultures.

L'arrêté complet entrera en vigueur dimanche 26 août. Il est disponible sur le site de la préfecture et en voici les informations principales...

La Choisille et la Maulne font partie des cours d'eau qui entrent sur la liste de ceux "en alerte"

Le Montson ou l'Olivet sont désormais "en crise" (parmi d'autres)

Cours d'eau en alerte :

- la Manse et ses affluents,

- la Veude et ses affluents,

- le Négron et ses affluents,

- la Veude de Ponçay et ses affluents,

- la Claise aval et ses affluents,

- la Creuse,

- l’Indrois et ses affluents, à l’exception de la Tourmente, l’Olivet et du ruisseau de Roche,

- l’Echandon et ses affluents,

- le ruisseau de Chantereine,

- la Choisille et ses affluents,

- le Changeon et ses affluents, à l’exception du cours principal du Lane,

- la Dême et ses affluents,

- la Maulne et ses affluents,

L'arrosage des pelouses est interdit en journée, le lavage des véhicules à domicile totalement interdit mais l'arrosage des potagers individuels autorisé. Pour la Creuse et au sud de celle-ci, un système de prélèvement d'eau par alternat (un jour sur deux) est mis en place pour l'irrigation.

Cours d'eau en crise :

- le ruisseau de Roche et ses affluents,

- le ruisseau de Montison et ses affluents,

- le ruisseau des Vallées et ses affluents,

- le Vieux Cher et ses affluents,

- le ruisseau de Parçay et ses affluents,

- le ruisseau de la Fontaine Ménard et ses affluents,

- la Roumer et ses affluents,

- la Bresme et ses affluents,

- la Claise amont et ses affluents,

- le ruisseau d’Aubigny et ses affluents,

- le ruisseau de Cléret et ses affluents,

- l’Olivet et ses affluents

- le ruisseau de la Coulée et ses affluents,

- le ruisseau de Rigny et ses affluents

- le ruisseau des Gaudeberte

Retrouvez la carte complète ci-dessous :