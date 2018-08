Le ministre de l'éducation vient commémorer le massacre de Maillé

Il participera aux cérémonies toute la matinée.

Chaque année, le gouvernement est représenté aux commémorations du Massacre de Maillé et pour le 74ème anniversaire de cette opération sanglante menée par l'armée allemande au moment même de la Libération de Paris, la commune d'un peu plus de 600 habitants va accueillir le ministre de l'éducation Jean-Michel Blanquer.

Attendu dès 9h30, il visitera d'abord la Maison du Souvenir avant une première cérémonie au cimetière du village à 10h30, une seconde au square Hale et une troisième à la gare. Enfin, vers 11h45, Jean-Michel Blanquer reviendra à la Maison du Souvenir - qui se visite avec son musée - pour saluer les porte-drapeaux et prononcer un discours. La fin de l'allocution est préue peu après midi.

Souvent peu mis en avant; deuxième plus gros massacre de la Seconde Guerre Mondiale après celui d'Oradour-sur-Glane, le Massacre de Maillé a fait 124 morts le 25 août 1944. Les Allemands ont brûlé une cinquantaine de maisons dans le village, seules 8 sont restées debout. Surtout, la population a été décimée : hommes, femmes, enfants... Toutes et tous avaient entre 3 mois et 89 ans.

Pour en apprendre plus, lire notre article sur 37 degrés.