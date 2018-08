3ème triathlon de Veigné ce samedi

Au bord de l'Indre.

Le club de triathlon de Saint-Avertin et le club de course à pied de Veigné organisent plusieurs triathlons samedi 25 août pour la 3ème année consécutive, dans le secteur du moulin de l'Indre.En 2016 et 2017, on a compté près de 500 concurrents.

Sur les trois épreuves, deux sont ouvertes aux non-licenciés.

Dès 10h00, une course XS en équipe est proposée avec des distances très courtes : 250 mètres de natation dans l'Indre, 10 km de vélo, soit un tour de circuit comprenant une bosse, et un tour de course à pied de 2,5 km au bord de la rivière. Les départs sont échelonnés.

Cette formule, "accessible aux débutants" selon les organisateurs, fait le plein (40 équipes). A 12h30, les non licenciés

s'élancent pour 750 m. de natation, puis 20 km de vélo (2 tours de circuit), et 5 km de course à pied (complet également).

Enfin, les licenciés de la fédération française de triathlon s'élanceront sur les mêmes distances à 15h30.

Sur cette épreuve qui attirent des triathlètes des régions limitrophes, il reste des dossards à prendre sur place pour les non-licenciés.

Rappelons que la France brille en triathlon avec une récente victoire en relais mixte du championnat du monde à Hambourg mi-

juillet.

Une soixantaine de bénévoles du SAS Tri 37, de l'AVCAP et du VICK (canoë-kayak) sont mobilisés.

Lieu de RDV : camping de Veigné, gymnase.



Site internet : http://sastriathlon37.com