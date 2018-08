Un homme retrouvé mort dans une voiture carbonisée à Pouzay

Il a été retrouvé dimanche matin.

L'enquête qui a commencé ce dimanche à Pouzay est encore pleine de questions : peu après 8h du matin, les pompiers sont intervenus pour l'incendie d'une voiture en contrebas de la D58, près de la guinguette de ce village du Chinonais.

A l'intérieur, les secours retrouvent un homme, décédé avant leur arrivée. On ne sait pas actuellement comment il est mort ni ce qui est à l'origine de l'incendie du véhicule. Une autopsie de la victime doit être pratiquée à Tours pour en savoir plus, et des hommes spécialisés en relevés scientifiques étaient également sur place.Cela peut être un acte solitaire, un accident ou une affaire criminelle : plusieurs hypothèses sont envisageables.

Les gendarmes et les policiers collaborent sur cette affaire, le procureur de la République de Tours s'est également rendu à Pouzay dans la journée. Le périmètre autour de la voiture est resté bouclé plusieurs heures.