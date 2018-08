SECHERESSE : Nouvelles restrictions d'eau en Indre-et-Loire

En particulier sur l'Indrois et la Claise.

Il ne pleut pas... ou pas assez cet été en Touraine. Les quelques gouttes qui tombent de temps à autre ne suffisent pas pour recharger les cours d'eau et les nappes phréatiques et, à l'image de la Loire à Tours (photo), les niveaux baissent, parfois de manière assez alarmante.

Pour limiter les dommages sur le milieu naturel, la préfecture d'Indre-et-Loire annonce ce week-end l'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté avec des restrictions d'eau plus strictes, en particulier pour l'Indrois et la rivière la Claise.

Voici la liste des cours d'eau soumis à des restrictions :

- la Manse et ses affluents,

- la Veude et ses afluents,

- le Négron et ses affluents,

- la Veude de Ponçay et ses affluents,

- la Claise aval et ses afluents,

- la Cisse et ses affluents, à l’exception de la Brenne,

- la Creuse,

- l'Indrois

En ce qui concerne l'irrigation sur la Creuse et la Cisse, les prélèvements sont autorisés les jours pairs pour les prélèvements effectués en rive droite et les jours impairs pour les prélèvements effectués en rive gauche.

:

- arrosage des pelouses : interdiction de 10 h à 20 h,

- lavage des véhicules au domicile : interdiction,

- arrosage individuel des potagers (production végétale réservée à la consommation familiale) : autorisé.

Les lesures d'interdiction concernent :

- le ruisseau de Roche et ses affluents,

- le ruisseau de Montison et ses affluents,

- le ruisseau des Vallées et ses affluents,

- le Vieux Cher et ses affluents,

- le ruisseau de Parçay et ses affluents,

- le ruisseau de la Fontaine Ménard et ses affluents,

- la Roumer et ses affluents,

- la Bresme et ses affluents

- la Claise amont

"Toute manœuvre d’ouvrage situé sur les cours d’eau, ainsi que sur les canaux et plans d’eau avec lesquels ils communiquent et susceptible d’influencer leur débit (vannage, barrage...), est interdite sauf exceptions définies dans l’arrêté de limitation ou d’interdiction des usages de l’eau" indique la préfecture. Donc pariel, pas d'arrosage des pelouses, de remplissage de piscines ou de lavage de véhicule à domicile.

Au total, 105 communes tourangelles sont concernées par des mesures de restrictions ou d'interdictions. L'arrêté complet est disponible sur le site de la préfecture et vous pouvez consulter la carte ci-dessous pour voir quelle partie du département est concernée :