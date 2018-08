Inondations et coulées de boue : catastrophe naturelle reconnue pour 15 communes tourangelles

Surtout dans la région d'Amboise.

Au printemps dernier, de très violents orages s'étaient abattus sur la Touraine, au point de défigurer certaines communes. Deux à trois mois plus tard selon les événements, un arrêté vient d'être publié au Journal Officiel pour confirmer la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Les personnes qui ont subi des dommages doivent contacter leur assurance dans les plus brefs délais (10 jours) pour être indemnisées...

Voici la liste des communes concernées :

– Inondations et coulées de boue du 22 mai 2018 : Commune d'Autrèche

– Inondations et coulées de boue du 9 juin 2018 au 11 juin 2018 : Commune de Saint-Aubin-le-Dépeint

– Inondations et coulées de boue du 10 juin 2018 au 11 juin 2018 : Communes de Chemillé-sur-Dême et Saunay

– Inondations et coulées de boue du 11 juin 2018 : Communes d'Amboise, Chambourg-sur-Indre, Chançay, Dierre, Larçay, Nazelles-Négron, Noizay, Notre-Dame-d'Oé, Parçay-Meslay, Pocé-sur-Cisse et Saint-Règle

La préfecture d'Indre-et-Loire précise que les demandes d'autres communes doivent encore être examinées.