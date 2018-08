Une belle semaine pas trop chaude en Indre-et-Loire

Avec des éclaircies tous les jours.

Qu'est-ce qui vous attend en Indre-et-Loire avant et après le 15 août ? La réponse en 7 points, et comme chaque semaine avec quelques GIFs...

Lundi : il y aura peut-être quelques averses dans l'après-midi mais dans l'ensemble le temps sera calme, avec une alternance de nuages et d'éclaircies. En matinée pas de problèmes, 15° prévus à Noizay, 17 à Druye. Jusqu'à 24 à Tours dans l'après-midi. La même chose à Amboise pour le troisième jour de la Foire aux Vins, au pied du château.

Mardi : les éclaircies seront nombreuses dans la journée, encore quelques nuages mais aucun risque d'averses à en croire Météo France. Vous aurez 27° à Langeais et Château-Renault dans l'après-midi, pareil sur la plage du Cher à Bléré et à la guinguette de Tours qui ouvirra sa cabane à jeux comme chaque mardi à partir de 14h30.

Mercredi : jour de la Fête des Vins à Bourgueil et il y fera beau... Grand Soleil même dans l'après-midi, jusqu'à 30° à l'ombre. Idéal pour profiter, et s'offrir un petit verre en ce jour férié.

Jeudi : légère baisse du thermomètre mais le nombre d'heures d'ensoleillement restera équivalent. 28° annoncés pour Loches et Chinon avec un ciel bleu sans nuages.

Vendredi : averses envisageables en matinée, mais vraiment pas grand chose. Petite fraîcheur au lever du jour avec 13-15° à Joué-lès-Tours, 25 dans l'après-midi à Tauxigny. Vous aurez des éclaircies et encore quelques nuages mais pas d'eau.

Samedi et dimanche : beau et chaud week-end avec une trentaine de degrés l'après-midi sur les bords de Loire et du Cher. Grand Soleil même dimanche.