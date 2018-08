Des vignerons vous invitent pour les vendanges

Ils sont deux en Indre-et-Loire.

Cette année, les vendanges seront sans doute en avance en Indre-et-Loire, vu la chaleur de ces dernières semaines. Si pour l'instant les professionnels de la vigne sont plutôt optimistes sur la quantité de raisin et sur sa qualité, il faut rester sur ses gardes jusqu'au moment de la récolte, notamment avec les maladies, les orages ou la grêle.

Pour vous expliquer leur métier, les techniques de vendanges, ou faire découvrir leurs vins, des vignerons de toute la France organisent des ateliers au moment où ça s'active dans les vignes. En Touraine, ils sont deux à être inscrits à cette opération, et il s'agit exclusivement d'indépendants qui ont leurs terres au Nord de la Loire. Préparez-vous pour le mois de septembre si vous voulez passer par chez eux...

DOMAINE DU VIKING - Reugny, près de Monnaie :



Visite guidée dans les vignes pendant la cueillette, puis visite commentée du chai et explication de toutes les étapes de vinification, dégustation de jus de raisin, de moût en fermentation et de vins du domaine.Prix :12 euros par adulte ; Durée :2 h ; Capacité max : 30 personnes.



Contact et adresse ici.





VIGNOBLE ALAIN ROBERT - Chançay, près de Vouvray :



Journée complète au domaine incluant initiation aux vendanges manuelles, découverte de la machine à vendanger, observation du pressurage des raisins récoltés, dégustation de moûts, repas champêtre, visite de cave troglo. Prix : 40euros ; Durée :Présence de 9h-16h30 (vendanges pendant 1h30) ; Capacité max : 20 personnes.



Contact et adresse ici.