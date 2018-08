Canicule + pas de pluie = nouvelles restrictions d'eau en Indre-et-Loire

La Cisse, la Creuse et la Claise ont franchi le seuil d'alerte.

C'était prévisible : avec les fortes chaleurs la situation des cours d'eau tourangeaux ne s'est pas arrangée. Et jeudi les petites pluies n'ont pas suffi. Bilan : la sécheresse s'est renforcée et ce vendredi la préfecture d'Indre-et-Loire a mis à jour son plan de restrictions d'usages de l'eau, il prendra effet ce dimanche 12 août... Il remplace celui signé il y a quelques jours.

"Trois cours d’eau supplémentaires (la Cisse, La Creuse et la Claise aval) ont franchi leur valeur d'alerte, en parallèle d'une situation météorologique qui indique une persistance d’une météo quasiment sèche à venir" notent les services de l'Etat. Près de 90 communes sont concernées, soit une mairie tourangelle sur 3. Ca va de Chinon à Fondettes en passant par Luynes, Seuilly, Richelieu, Jaulnay, Nouâtre, Braslou, Abilly, Panzoult, Le Louroux, Chançay, Amboise...

Voici la liste des cours d'eau concernés par des restrictions :

- la Veude et ses afluents,

- le Négron et ses affluents,

- la Veude de Ponçay et ses affluents,

- la Claise aval et ses afluents,

- la Cisse et ses affluents, à l’exception de la Brenne,

- la Creuse

Le lavage des véhicules à domicile est interdit tout comme l'arrosage des pelouses de 10h à 20h. Les potagers peuvent tout de même être arrosés.

Plus critique, voici la liste des cours d'eau en crise :

- le ruisseau de Roche et ses affluents,

- le ruisseau de Montison et ses affluents,

- le ruisseau des Vallées et ses affluents,

- le Vieux Cher et ses affluents,

- le ruisseau de Parçay et ses affluents,

- le ruisseau de la Fontaine Ménard et ses affluents,

- la Roumer et ses affluents,

- la Bresme et ses affluents

Pour eux, tous les prélèvements dans les cours d'eau sont interdits. Les restrictions détaillées sont consultables sur le site de la préfecture d’Indre-et-Loire.

Parmi elles : pas d'arrosage de terrain de sport ou d'espaces verts, pas de lavage de véhicules à domicile, pas de remplissage de piscine, pas d'arrosage de pelouses

Découvrez ci-dessous la carte des cours d'eau impactés :