Gros chassé-croisé en Touraine : saison 2018, épisode 3

Beaucoup de monde vendredi et samedi.

Vous allez pouvoir prendre le temps de compter le nombre de voitures blanches avec les enfants... Ou écouter en boucle On the road again dans l'autoradio : si vous prenez la route ce vendredi et ce samedi en Indre-et-Loire, vous avez de bonnes chances de vous retrouver dans un bouchon. Que prévoient exactement Bison Futé et son troupeau ? Réponse.

Vendredi, sur l'A10 : orange dans les deux sens, surtout du monde de 15h à 19h mais ralentissements envisageables de 11h à 21h, y compris plus au Sud sur le tronçon Poitiers-Saintes, dans l'agglomération bordelaise ou au péage de St Arnoult.

Samedi, sur l'A10 : ça va coincer fort vers le Sud dès 7h du matin, et sans doute jusqu'en milieu d'après-midi. Bison Futé a sorti le drapeau rouge, orange pour les retours. Vers Paris c'est également en matinée et en début d'après-midi que la circulation s'annonce la plus intense.

Dimanche, sur l'A10 : drapeau vert mais difficultés possibles vers Paris en milieu de matinée.

Sur l'A85 et l'A28 : à priori pas de grosses difficultés, mais après Angers et après Romorantin vous risquez d'avoir des soucis sur l'A11 et l'A71.