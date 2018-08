En Touraine, formations gratuites pour les proches de malades d'Alzheimer

Dispensées par l'ASSAD-HAD.

Surtout caractérisée par des pertes de mémoire, la maladie d'Alzheimer et les autres pathologies apparentées sont souvent difficiles à affonter pour les proches qui peuvent se sentir seul(e)s.

En Indre-et-Loire, l’ASSAD-HAD, propose une formation gratuite "pour offrir à ces aidants, des connaissances et des outils essentiels à la compréhension des difficultés du malade, à l’adaptation de l’environnement et au maintien de la relation aidant-aidé" explique-t-elle.



Ces formations sont prévues en septembre et octobre.



Afin de faciliter l’accès à la formation pour les aidant(e)s, l’ASSAD-HAD précise qu'elle organise gratuitement l’accueil des personnes aidées par une équipe dédiée, pendant que son proche aidant suit la formation, sur le même site géographique.



Pour plus d'infos et vous inscrire : 02 47 36 29 29.