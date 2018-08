La chaleur devrait retomber mercredi en Indre-et-Loire

Avec des orages dès mardi soir.

Ce lundi la Touraine est toujours en vigilance orange canicule avec plus de 35° à l'ombre, parfois 37, en prime avec un pic de pollution. Cette chaleur étouffante devrait persister mardi avant le retour de températures plus supportables mercredi... mais aussi d'un temps plus mitigé. On fait le point :

Mardi : les températures ne devraient pas descendre sous les 20° dans la nuit ce qui accentuera l'impression de chaleur. Au lever du jour, le ciel sera parfaitement dégagé avec 22° à Rillé et Chanceaux-sur-Choisille. En fin de matinée, le vent va commencer à se lever pour atteindre des rafales à 40km/h, puis jusqu'à 75km/h en fin de journée. Le ciel risque alors de se couvrir avec l'arrivée d'orages. Avant qu'ils n'éclatent on aura encore 36° à Tours, 24 dans la soirée.

Mercredi : le temps devrait être relativement calme avec nuages et éclaircies, 18° au réveil à Joué-lès-Tours et 28 à Amboise l'après-midi.

Jeudi : la chute des températures s'annonce assez spectaculaire puisqu'il ne fera que 21° à Monts au meilleur de la journée... 15° perdus en 48h. Le temps sera orageux le matin avec des averses, variable avec un petit risque de plus dans l'après-midi.

Vendredi : on va conserver la fraîcheur avec un maximum de 24° à Ballan-Miré, le temps sera sec et fréquemment ensoleillé.

Samedi et dimanche : 25° l'après-midi, un temps variable avec quelques gouttes possibles en fin de week-end. La tendance devrait être identique pour le début de la semaine prochaine.