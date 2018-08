Déjà 20 jours de marche en brouette pour lutter contre la maladie de Charcot

C’est l’exploit d’un jeune tourangeau de 26 ans.

La maladie de Charcot n’est pas forcément très connue mais dévastatrice... Petit à petit, elle entraîne une atrophie des muscles et donc limite puis empêche les mouvements. Pour l’instant, on ne sait pas comment remédier à cette maladie neurologique qui est presque toujours mortelle et évolue rapidement.



Vincent Monnerie l’a vécue de près. A 26 ans, le Tourangeau originaire de Loches a récemment perdu son père. Pour sensibiliser le grand public à la lutte contre la maladie qui l’a emporté, il a décidé de se lancer un sacré défi, à la fois ardu et insolite. Depuis le 15 juillet, le jeune homme parcourt les Alpes à pied en poussant une brouette devant lui, contenant ses affaires. Ce jeudi, il a franchi le Col de Turini, son dernier objectif en altitude avant de redescendre vers la Méditerranée et la ville de Menton.



Quelques mois seulement après la disparition de son papa (c’était en mai), Vincent Monnerie a donc choisi d’honorer sa mémoire via cette épopée en altitude, au travers de la chaîne des Alpes avant d’atteindre la Côte d’Azur. Sur sa route, 30 000m de dénivelé et 21 cols. A chaque étape (parfois plus de 40km dans la journée comme en début de semaine), il évoque la maladie le plus souvent possible avec les gens qu’il rencontre, son objectif n’étant pas d’aller vite mais de faire de la sensibilisation et de récolter des fonds via une cagnotte en ligne.



Ce mercredi 1er août au soir, l’aventurier lochois a donc franchi son ultime col à 1 607m d’altitude, toujours avec un grand sourire. Bien chargé, il a été hébergé dans les petits villages par lesquels il est passé, par des habitants du coin ou des élus. Sur Facebook, plus de 90 000 personnes le suivent et l’encouragent : une communauté très nombreuse et très active, un bel élan de solidarité en ligne qui like et commente les photos et les vidéos.

La page Facebook de Vincent, Des Kilomètres en Brouette...

...et la cagnotte en ligne avec déjà plus de 26 000€ récoltés.