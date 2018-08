Canicule : la Touraine en alerte orange, jusqu'à 38° à Loches

Les nuits risquent d'être étouffantes.

Ce qui devait arriver arriva : depuis le début de la semaine on savait que la canicule guettait et que la Touraine allait se retrouver sous une chaleur écrasante pendant une longue période. La voilà qui commence ce jeudi avec le placement du département en vigilance orange canicule, et sûrement pour plusieurs jours vu les prévisions.

Concrètement, les températures seront systématiquement supérieures aux 30° dans l'après-midi (à l'ombre) et dépasseront facilement les 35-37° à certains endroits, évidemment beaucoup plus au Soleil. La nuit, le thermomètre aura du mal à repasser sous les 20° d'où le risque de passer de mauvaises nuits où le corps ne se reposera pas forcément suite à ces conditions de plus en plus fréquentes mais encore inhabituelles sur de longues périodes.

Les prévisions pour les prochains jours sont claires : grand Soleil en permanence, pas l'ombre d'un nuage ou d'un orage... 36° à Tours pour vendredi, 38 à Loches. Samedi, 35 à 36° sont envisageables au maximum, 33 à 34° dimanche, encore 35 lundi pour le sud de la Touraine, et enfin 36 mardi. Pendant ce laps de temps, la qualité de l'air devrait être moins bonne avec déjà une dégradation annoncée pour cette fin de semaine par Lig'Air.

A partir de mercredi, ça devrait s'arranger avec l'arrivée d'une couverture nuageuse mais tout de même, les prévisions évoquent 32° dans l'après-midi. On devrait respirer jeudi et vendredi avec 14 le matin et 26 l'après-midi.

Plusieurs mesures sont prises en ces périodes de fortes chaleurs, avec par exemple la possibilité pour les personnes âgées de St Avertin de venir dans les espaces climatisés des résidences pour séniors afin de profiter d'un air plus frais. Une vigilance particulière est prévue dans les Ehpad. Pour les piscines, forte affluence attendue mais attention aux risques d'hydrocution chez les enfants (ne rentrez pas trop vite dans l'eau !).

D'une manière générale, buvez régulièrement, évitez les boissons alcoolisées, ne sortez pas forcément aux heures les plus chaudes de la journée et n'oubliez pas qu'il est interdit de se baigner dans la Loire.

