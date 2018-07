INDRE-ET-LOIRE : Retour de la chaleur mercredi… et pour longtemps

Jusqu’à 35° le week-end prochain.

Si vous avez un ventilateur sous la main, vérifiez qu’il fonctionne correctement, il risque d’être utile. Après une pause ce week-end, la chaleur s’apprête à faire son retour sur toute la France et en Indre-et-Loire en particulier. Les températures resteront dans les moyennes de saison jusqu’à mercredi avant de grimper en flèche ensuite pour une bonne dizaine de jours, au moins, le tout sous un grand Soleil.

Voici le détail des prévisions dans notre département…

Lundi : pas une journée très belle, quelques éclaircies mais aussi pas mal de nuages, éventuellement quelques averses. En fait un temps semblable à celui que l’on a ce dimanche en Indre-et-Loire. Le matin comptez 16° à Lussault-sur-Loire et Candes-St-Martin… 28 à Langeais et St-Pierre-des-Corps dans l’après-midi.

Mardi : encore quelques nuages, notamment dans l’après-midi. Mais le temps va rester sec, régulièrement ensoleillé… Le thermomètre ne bougera pas avec un maximum de 28° dans l’après-midi à Semblançay ou Bléré, 15 le matin à Chinon.

Mercredi : peut-être un peu de nuages en début de journée et ensuite plus rien, juste du Soleil partout en Touraine avec 30° attendus à Loches et Bourgueil dans l’après-midi.

Jeudi : les températures resteront supportables car elles devraient assez bien baisser la nuit… 17° au réveil pour Amboise et Tours, 32 l’après-midi. Le Soleil sera de la partie.

Vendredi : on atteindra les 34-35° l’après-midi, c’est dans le Sud du département qu’il fera le plus chaud et le matin ça montera vite avec 18° au lever du Soleil. Dans le ciel, aucun nuage annoncé.

Samedi et dimanche : en moyenne 34° l’après-midi sous un beau ciel bleu et pas loin de 20° le matin. Il faut espérer un peu de vent pour ne pas étouffer…

Et la semaine suivante ? Selon Météo France, beaucoup de Soleil jusqu’au 10 août avec autour de 33° chaque après-midi et normalement en dessous de 20 le matin ce qui devrait éviter un épisode de canicule. Tout cela reste néanmoins à confirmer…