3 rosés tourangeaux parfaits pour l'été

A consommer avec modération... mais surtout bien frais.

Quand vous pensez été, apéro et rosé, vous avez peut-être tendance à aller chercher les vins du Sud de la France, du Languedoc, du Var ou de Corse. Il y a de très bonnes bouteilles dans ces régions c'est évident, mais on en trouve également d'excellentes produites en Indre-et-Loire. Aujourd'hui, on va vous en faire la démonstration grâce à 3 vins validés par Guillaume Lapaque, expert en vins ligériens que vous pouvez lire chaque vendredi sur 37 degrés puisqu'il y sélectionne sa Bouteille du week-end...

N°1 : Touraine Noblé Joué 2017 par Rémi Cosson, 6€95 à la Cav'Halles à Tours...

L'avis de Guillaume Lapaque : "En bouche le vin est sec et confirme le fruité perçu au nez. Une note de bonbons acidulés apporte une belle impression de fraîcheur qui réveillera les papilles à l’apéritif ou au début du repas. Et les trois pinots apportent la délicatesse qui a fait leur réputation en Bourgogne et en Champagne."

N°2 : Touraine Rosé 2017, Complices de Loire, 7€90 chez 22 sur Vins à Tours...

L'avis de Guillaume Lapaque : "C’est un joli rosé d’été qui égaiera votre table. A l’apéritif, en pique-nique, pour un repas au jardin… Mais sa puissance aromatique lui permettra également de se mesurer à des grillades, à une cuisine exotique ou même à des desserts aux fruits, pourvu qu’ils soient faiblement sucrés."

N°3 : Crémant de Loire, Langlois-Château, Brut Rosé, 12€95 à la Cav'Halles à Tours...

L'avis de Guillaume Lapaque : "Peu de sucre, des fruits mûrs, de la finesse : c’est exactement ce que j’attends d’un vin effervescent. Et quand le cabernet franc vinifié en rosé nous donne autant de fruits, on est totalement séduit.Cette grande bulle est donc parfaite pour célébrer un bel anniversaire."

