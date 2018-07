Indre-et-Loire : 30 à 33° tous les jours jusqu’à vendredi

Globalement avec du Soleil.

Il va faire chaud, très chaud voire même un peu trop chaud cette semaine en Touraine. Le thermomètre s’envolera assez rapidement, et il ne fera pas toujours très frais la nuit : pas forcément un temps caniculaire, mais peut-être pas loin. Et même si le Soleil sera dominateur, pas sûr que le week-end soit aussi agréable que le début de semaine à en croire les premières prévisions de Météo France. Voici le détail de ce qui vous attend…

Lundi : après une matinée ensoleillée, quelques nuages feront leur apparition. Le temps restera sec et agréable avec des éclaircies sur l’ensemble du département. Il fera frais le matin avec 13° à Château-Renault et Francueil, 30 à Tours, Langeais et St Branchs l’après-midi.

Mardi : encore des passages nuageux dans la journée mais pas d’inquiétude, le Soleil fera fréquemment de belles apparitions si vous avez décidé de profiter du Lac des Bretonnières de Joué-lès-Tours ou de la plage des bords du Cher à Bléré. Attention : indice UV élevé de 7/10, la crème solaire sera indispensable ! La crème glacée ne fera pas de mal non plus puisqu’on attend 33° maximum à Luynes et Monnaie l’après-midi, 18 dès le lever du jour à Azay-le-Rideau.

Mercredi : à priori aucun nuage dans le ciel tourangeau mais une chaleur toujours très présente… 18° en fin de nuit à Mettray, 32 à Luzillé, 33 à Loches.

Jeudi : une nouvelle fois ciel parfaitement bleu, 20° au réveil, 33 à Montlouis, St-Etienne-de-Chigny et Rivarennes dans l’après-midi… Les coins d’ombre seront appréciés !

Vendredi : une perturbation apportant quelques averses pourrait arriver dans l’après-midi par le Nord-Ouest mais la journée débutera sous le Soleil et le Sud-Touraine pourrait être épargné par la dégradation. L’air sera légèrement plus respirable avec 29° à St-Pierre-des-Corps et aux Lacs d’Hommes l’après-midi.

Et le week-end ? Averses orageuses possibles samedi, mais également des éclaircies. Temps calme, sec et agréable dimanche. Il devrait faire jusqu’à 30° l’après-midi.

via GIPHY