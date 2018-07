Série de cambriolages dans la région de Château-Renault

8 en une matinée.

Les gendarmes d'Indre-et-Loire appellent à la prudence ce week-end après une série de cambriolages survenue vendredi... En une matinée, 8 habitations ont été visitées selon les militaires : 3 à St-Laurent-en-Gâtines, 2 à Morand, 2 à Autrèche et une à Villedomer. Des enquêtes ont été ouvertes.

En cette période estivale, quelques rappels s'imposent pour éviter les mauvaises surprises : déjà si vous partez en congés vous pouvez bénéficier de l'opération Tranquillité Vacances, c'est-à-dire que gendarmes ou policiers font des rondes régulières près de chez vous pour vérifier que tout va bien, c'est gratuit et il suffit de s'inscrire auprès du commissariat ou de la brigade de gendarmerie la plus proche de votre domicile dans l'agglo de Tours comme dans les plus petites communes.

Par ailleurs, même en cas de fortes chaleurs, ne partez pas sans avoir fermé les fenêtres, ne signalez pas votre absence sur les réseaux sociaux et mettez vos objets de valeur en lieu sûr. Nous avions rencontré il y a quelques mois l'auteur d'un livre sur ce sujet, vous pouvez découvrir son interview en cliquant ici.