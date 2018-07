Jour de Cher : passage en radeau sous le Château de Chenonceau

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Pour sa troisième édition ce samedi, le festival fluvial Jour de Cher a mixé tradition et nouveautés... Parmi les propositions inédites : le concert reposant d'une pianiste sur l'eau à l'écluse de Nitray et un autre amusant de percussions dans l'eau à Bléré. Par ailleurs, dans la série "immanquable", il y avait le grand défilé de radeaux sur la rivière...

Parties de Chissay et St-Georges-sur-Cher à 8h30 du matin, les 21 embarcations - accompagnées de nombreux bateaux et canoës - sont arrivées vers 17h30 à Bléré... Entre les deux, celles qui représentent les différentes communes de la Communauté Bléré Val de Cher (Francueil, Chenonceaux, La-Croix-en-Touraine...) ont fait une halte dans les écluses de Chisseaux et Civray-de-Touraine et surtout elles sont passées sous les arches du Château de Chenonceau, moment toujours magique pour les bateliers, les rameurs, mais aussi les touristes visitant le monument, surpris de voir arriver toute cette flotte colorée, ambiancée par des chants de marins entonnés depuis le "bateau pirate" de tête.

Sur les deux rives du Cher, il y avait donc beaucoup de monde pour voir voguer les indiens, les militaires, le radeau de la Coupe du Monde ou celui de la Cochonaille... Folle ambiance pour ce moment qui s'est prolongé de longues minutes avec batailles d'eau, abordages en série et le passage des avions qui avaient préalablement décollé de Dierre...

Voici donc des photos du Château de Chenonceau comme on n'en voit pas si souvent : depuis l'eau et avec des rafiots partout dans le paysage...

Olivier Collet