Azay-le-Rideau : visites inattendues du château le 26 juillet

Avec une compagnie théâtrale.

Visiter un monument avec un guide qui connait tout de son histoire, c'est bien.

Parcourir un château avec un comédien qui sait le faire vivre d'une manière insolite, ce n'est pas mal non plus...

Le jeudi 26 juillet, la compagnie théâtrale Joseph K. va investir le château d’Azay-le-Rideau et proposer une contre-visite du lieu.

"Jérôme Poulain, comédien, se mue en guide tout te rrain. Il s’intéresse à la petite histoire plus qu’à la grande. Ce que l’on a oublié, ce dont on

ne veut pas se rappeler, ce que l’on ne savait même pas Il revisite l’histoire de ce joyau du Val de Loire en proposant une visite

« déjantée » et offre un regard particulièrement insolite sur le château" nous explique-t-on.

Informations pratiques : à 18h, 19h, 20h et 21h

Durée de la visite : 40 min

A partir de 10 ans

Sans supplément au droit d'entrée

Sur réservation au 02 47 45 68 61