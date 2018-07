Le retour des orages cette semaine en Indre-et-Loire

Jusqu'à mercredi ça ira. Ensuite...

C’est une semaine en deux temps qui se prépare en Touraine : d’abord un ciel souvent dégagé avec pas mal de Soleil puis un enchaînement de perturbations.

Lundi : on débutera la journée avec un ciel partagé entre nuages et éclaircies puis ça se dégagera sur l’ensemble du département… avant de se recouvrir dans l’après-midi. Peut-être un léger risque d’averses sur le Sud-Est vers Montrésor, Luzillé et Loches. Il fera 17° le matin à Montbazon, 30 à Tours l’après-midi ainsi que sur les rives des Lacs d’Hommes si vous comptez vous y baigner.

Mardi : quelques nuages passeront encore par là mais la journée s’annonce agréable avec des éclaircies, toujours 17° le matin à St-Pierre-des-Corps, 26 au bord du Cher à Bléré l’après-midi ainsi qu’au plan d’eau de Monnaie et au Lac des Bretonnières de Joué-lès-Tours.

Mercredi : encore une journée parfaite pour bronzer, certainement la plus ensoleillée de la semaine. Petite fraîcheur matinale avec 14° à Richelieu mais 28 l’après-midi pour bronzer (et nager) dans les nouvelles piscines de Luynes et de St Avertin.

Jeudi : c’est là que ça se complique… Météo France prévoit des averses orageuses en matinée, des orages tout court dans l’après-midi. Pas sûr que ça touche tout le territoire tourangeau, on pourrait donc également avoir des éclaircies. Tout cela restera à confirmer. Les températures resteront stables, autour de 28° l’après-midi à Fondettes et Larçay.

Vendredi : de bonnes averses prévues dans l’après-midi, et parfois des pauses ensoleillées. Maximum 28° à Nazelles-Négron.

Et le week-end ? Temps variable avec tendance orageuse samedi et dimanche, températures stables. On espère que les prévisions s’amélioreront, notamment en vue du festival fluvial Jour de Cher dans toute la région de Bléré.