Série d'accidents sur les routes tourangelles ce dimanche

8 blessés dans 4 sinistres.

Prudence sur les routes tourangelles ce dimanche : en moins de 4h, les pompiers sont intervenus à 4 reprises pour des accidents graves ou impressionnants...

Vers 8h, les secours ont été appelés à Loches pour un choc entre deux voitures sur la D943. Les véhicules circulaient en sens inverse lorsqu'ils se sont percutés frontalement. Dans la 1ère voiture, on dénombre deux blessés graves incarcérés : un homme de 65 ans qui a dû être héliporté vers l'hôpital par le SAMU et une femme de 64 ans dirigée sur le CHU Trousseau par le SMUR de Loches. Dans l'autre véhicule, un homme de 23 ans s'est retrouvé piégé mais n'a été que légèrement blessé, il a été hospitalisé à Chambray. A ses côtés, une femme de 22 ans a elle aussi été légèrement blessée, et hospitalisée à Loches. On ne connait pas encore les circonstances précises de ce sinistre.

20 minutes plus tard, une voiture a fait des tonneaux à Mettray, sur la Route de Rouziers. Un homme de 18 ans a été gravement blessé et emmené à Trousseau par le SMUR. Il a été éjecté de son véhicule après le choc. On ignore la raison de sa perte de contrôle.

A 9h, troisième accident, cette fois sur la D910 à Monnaie : une voiture a heurté un platane, un homme de 25 ans a été gravement blessé et une femme de 22 ans - enceinte - plus légèrement touchée. Tous deux ont été accompagnés jusqu'à Trousseau par le SMUR d'Amboise.

Enfin, vers 11h30, une voiture et un tram se sont percutés Avenue de la République dans le centre-ville de Joué-lès-Tours... L'accident a fait un blessé léger et la circulation de la ligne A a été stoppée durant 30 minutes.