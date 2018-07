Bac 2018 : finalement ce n'est pas en Touraine qu'on réussit le mieux

Le département est 2ème au niveau régional.

Au moment de la publication des premiers résultats du bac en Centre-Val de Loire au matin du 6 juillet, c'est la Touraine qui avait obtenu les meilleurs résultats : 83% de taux de réussite toutes filières confondues. Après les rattrapages, on compte 90,5% d'admises et d'admis dans notre département et... 90,7% chez nos voisins du Loir-et-Cher. Le taux de réussite régional est de 88,8%, contre 89% en 2017.

Dans le détail, pour les bacs L, S et ES 92% de réussite en Touraine (3 235 diplômes à remettre), 91,5% de réussite en bac technologique (1 135 personnes) et 86,7% en bac pro (1 414 reçus), ce qui est pour le coup le meilleur chiffre régional.

Sur l'ensemble des 6 départements, 2 900 candidates et candidats ont échoué cette année. A noter tout de même que pour celles et ceux qui n'ont pas pu participer aux épreuves de juin, une session de remplacement est programmée en septembre.

Pour rappel, voici quelques détails avec les mentions pour l'Indre-et-Loire...

Voie générale : 847 mentions AB, 671 mentions B, 498 mentions TB

Voie technologique : 406 mentions AB, 146 mentions B, 26 mentions TB

Voie professionnelle : 503 mentions AB, 257 mentions B, 38 mentions TB

A noter : parmi les mentions Très Bien, la doyenne tourangelle, une grand-mère septuagénère qui repassait l'examen en filière L, après un défi lancé par ses petites filles.