Dôme Festival 2018 : Monts et Montbazon font la fête à l'art contemporain

La quatrième édition du festival dure jusqu'au 21 juillet.

C'est un événement aux propositions originales et remarqué dans le paysage artistique tourangeau : en été, l'art contemporain est grandement mis en avant par le Dôme Festival et on va assister cette année à la 4ème édition, entre la résidence des Deux Îles de Montbazon et le Domaine de Candé à Monts. Les installations débutent ce vendredi 13 juillet et la programmation s'étendra jusqu'au 21. Ce qu'il est bon de savoir, c'est que dans les deux cas l'entrée est gratuite, le domaine de Candé sera ouvert chaque jour de 10h30 à 18h et à Montbazon rendez-vous samedi 14 de 11h à minuit et le lendemain de 11h à 19h (parking Place des Anciens Combattants).

Pour découvrir l'événement en détail, vous pouvez consulter le programme complet en cliquant ici.