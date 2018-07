Les collégiens tourangeaux champions régionaux du brevet

Ils ont le meilleur taux de réussite du Centre-Val de Loire.

Moins d'une semaine après la publication des résultats du bac, le rectorat de l'académie Orléans-Tours a publié ce mercredi midi ceux du brevet des collèges, le premier examen de la vie des collégiennes et collégiens de la région.

Sur le département d'Indre-et-Loire, 7 226 candidates et candidats de 3ème étaient inscrits. 10 centres avaient été répartis en Touraine pour centraliser les copies. Au final, le taux de réussite est de 87,9% soit 6 270 admis. Ce chiffre est en baisse de 0,1 points par rapport à la session de 2017 mais c'est le plus élevé des 6 départements de la région. En Centre-Val de Loire, on compte en moyenne 86,1% d'admis, 86,8% dans le Loiret.

A noter qu'en Touraine, il y a eu 1 403 mentions Très Bien, 1 626 mentions Bien et 1 664 mentions Assez Bien. Les diplômes seront remis à la rentrée lors d'une cérémonie officielle.

Rappelons que cette année, l’organisation du brevet avait été modifiée... L’examen restait mixte : une partie de la note venant des épreuves et l’autre des résultats de l’année, mais la façon de noter les connaissances acquises a évolué. Les professeurs de 8 matières ont dû déterminer si les élèves avaient le bagage nécessaire pour poursuivre leur scolarité, en leur attribuant 10, 25, 40 ou 50 points selon leur niveau. Au total, on pouvait donc atteindre 400 points via le contrôle continu et les 400 autres points étaient répartis sur les 4 épreuves écrites + l’exposé oral passé au mois d’avril sur un sujet en rapport avec l’histoire de l’art ou les ateliers EPI menés dans les collèges.



Pour avoir leur diplôme, collégiennes et colélgiens devaient donc rassembler au moins 400 points sur 800.