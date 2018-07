Tours, Joué, Chambray, La Riche, Azay… Le top des feux d’artifice en Indre-et-Loire

Ils auront lieu vendredi ou samedi.

Les yeux des enfants qui pétillent autant que le ciel, et des adultes qui ont aussi le droit de s’émerveiller : ce vendredi 13 et ce samedi 14 juillet de nombreuses communes tourangelles se préparent à tirer leur grand feu d’artifice annuel à l’occasion de la fête nationale… Voici un aperçu de ce qui vous attend…

A Tours…

Cette année, Coupe du Monde oblige, le spectacle pyrotechnique tiré depuis l’Île Simon aura le mondial pour thème. Précédé par le défilé militaire (à 19h30 Place Jean Jaurès et Bd Béranger), et accompagné du bal de l’Orchestre Transat et DJ Kéké (de 21h à 2h Place de la Résistance), il sera tiré à 23h… La guinguette, Tours sur Plage, le Pont Wilson et le Pont Napoléon seront les meilleurs spots d’observation, mais le Pont de Fil c’est pas mal non plus. Les fusées seront tirées à 270° pour que tout le monde puisse bien voir.

Au programme : 13 tableaux en référence aux pays qui font partie des grandes nations du ballon rond. La France fera l’ouverture suivie par le Portugal, l’Australie, le Sénégal, le Mexique, la Suède, le Brésil, l’Argentine, l’Espagne, le Costa Rica, le Maroc et le Japon… Le bouquet final a lui un titre évocateur : « Champions du Monde ».

A Joué-lès-Tours…

Traditionnellement, la deuxième ville d’Indre-et-Loire tire son feu d’artifice le 13 juillet, ce sera le cas cette fois-ci avec donc un rendez-vous fixé comme d’habitude au Lac des Bretonnières. La ville promet un spectacle pyrotechnique sur l’eau et sur terre avec une thématique internationale, mais différente de Tours : les 5 continents. Les premiers éclats de lumière dans le ciel jocondien sont attendus pour 23h, et avant à 22h45 il y aura une retraite aux flambeaux depuis le côté Nord du lac. Après, DJ Squirrel s’occupera du bal et le lendemain, les lève-tôt ont rendez-vous à 10h55 pour la cérémonie du 14 juillet à la mairie.

A Chambray…

Feu d’artifice également organisé vendredi soir, à partir de 23h, au lac de la commune, pas loin de l’hippodrome.

La Riche et St-Cyr-sur-Loire…

Cette année encore les deux villes s’unissent pour la fête nationale afin de proposer un spectacle visible des deux rives de la Loire. Il aura lieu vendredi 13 juillet dès 22h45.

Azay-le-Rideau…

Feu d’artifice prévu samedi 14 juillet au Moulin. Au programme : performance dance à 21h, retraite aux flambeaux à 23h, le spectacle pyrotechnique à 23h et le bal un quart d’heure plus tard. La buvette est prévue.

Photo de Une : Pascal Bourdieu