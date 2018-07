La Scénoféérie de Semblançay prépare son 30ème anniversaire

Et vient de débuter sa saison 2018.

Spectacle historique incontournable chaque été en Touraine, la Scénoféérie de Semblançay vient d'entamer sa 29ème saison et les spectacles se poursuivront tout au long de l'été.

L'événement est porté par l'association Jacques de Beaune née en 1989, et doit sa longévité à l'appui de partenaires fidèles comme l'association La Source qui accueille depuis 1967 des enfants et adultes porteurs de handicap mental dont beaucoup participent au spectacle de la Scénofèerie et sur le terrain de laquelle se déroule le spectacle de son et lumière.

La Scénoféérie c'est 600 bénévoles, 500 acteurs, 20 chevaux, 40 cavaliers, plusieurs attelages, une trentaine de cascadeurs, plus de 2 000 costumes, le tout présidé par Sylvie Azot qui expliquait il y a quelques jours que le soutien de la métropole de Tours, du départmeent ou de la région étaient essentiels afin qu'à l'instar du Puy du Fou de Vendée ce spectacle puisse bénéficier d'un rayonnement au-delà des frontières départementales.

Une évolution que Sylvie Azo observera de plus loin, la présidente ayant choisi de passer la main à l'aube du 30ème anniversaire de la Scénoféérie. Une nouvelle équipe rajeunie devrait donc gérer la suite et les festivités de 2019.

Découvrez dans notre diaporama ci-dessous les premières images du spectacle présenté cet été, un reportage de Roger Pichot :