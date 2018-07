Soleil et chaleur garantis jusqu’à vendredi en Indre-et-Loire

Parfait pour les 1ers feux d’artifice.

Après la semaine précédente relativement instable, c’est une semaine facile à résumer qui se profile en Touraine : en gros, il va faire beau et chaud, le temps que l’on s’imagine en été, le temps parfait si vous êtes en vacances… La météo va inciter à buller en terrasse, à plonger, à jardiner ou à marcher… Faites comme vous voulez, mais profitez… car ça ne va pas forcément durer. Attention par ailleurs à la pollution : indice de qualité de l’air médiocre ce dimanche (6/10 pour tout le Val de Loire).

Lundi : donc ciel bleu et Soleil, pas de nuages, 21° à Villandry au lever du jour, jusqu’à 30 à Chinon dans l’après-midi.

Mardi : quelques nuages pourraient traîner sur l’Est de l’Indre-et-Loire en matinée, grand Soleil le reste du temps. Il fera une vingtaine de degrés au réveil à Amboise (16 dans la nuit) et jusqu’à 29 l’après-midi à Bléré. Le soir, il devrait en revanche faire 40 dans les bars pour le match France-Belgique.

Mercredi : ce qui est bien c’est que l’on n’aura pas trop chaud avec 28° à Tours et Langeais l’après-midi, une quinzaine de degrés dans la nuit à Druye, 20 le matin à Joué-lès-Tours.

Jeudi : toujours pas de canicule à l’horizon malgré ce ciel bleu sans nuages… 29° à Esvres l’après-midi.

Vendredi : temps idéal pour les premiers feux d’artifice de la Fête Nationale (à Joué, Chambray ou La Riche et St Cyr)… Il fera un peu plus chaud l’après-midi avec 32° à St Genouph et St-Pierre-des-Corps.

Samedi et dimanche : là ça se gâte avec, si ça se confirme, un ciel plus couvert, un temps variable et surtout la possibilité d’averses et d’orages. On sera encore autour de 30° l’après-midi.