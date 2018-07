[#MIAM] Bagel-frites à Terres du Son

Sauras-tu résister ?

Quand on organise un festival, il y a deux choses qu’il faut prévoir en quantité : les fûts de bière et les frites. Aujourd’hui, intéressons-nous aux frites.

Pour une part importante de l’humanité, l’odeur des frites entraîne dans le cerveau toute une sorte de connexions positives pouvant globalement donner faim à presque toute heure du jour ou de la nuit. Et si vous ajoutez à cela la vue d’une MONTAGNE de frites, là, je vous mets au défi de résister plus d’une soirée. Allons-y, instant coulisses :

Donc, ces frites alléchantes, cuisinées directement au Rest’Ô de la prairie de Terres du Son on les a… mangées. Pas toutes, hein. Verdict : miam, tout simplement (avec un peu plus de croustillance on aurait été au paradis mais on pardonne pour cette fois).

Mais on ne va pas manger que des frites (au fait, 3€ le cornet) ? Bah non. Au grand stand de la prairie de Candé, ça tombe bien, il n’y a pas que ça : burgers (classique ou au chèvre), pâtes aux rillons ou bagels sont également à la carte. Dans l’équipe, le burger a un peu déçu (petit manque de garniture) mais le bagel à la truite fumée de Touraine, avec sa petite sauce crémeuse, c’était vraiment sympa pour équilibrer le repas (5€). Vous avez encore toute la journée pour goûter ce qu’il vous plait à Candé !