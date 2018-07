Un nouveau parcours pour visiter la Cité Royale de Loches

Il a coûté 1,1 million d'euros.

Parmi les monuments phares du département d'Indre-et-Loire, il y a la Cité Royale de Loches. Alors que la saison touristique estivale vient de débuter, le parcours de visite a été complètement revu via une nouvelle scénographie officiellement inaugurée ce samedi 7 juillet.

Le Conseil Départemental d'Indre-et-Loire, qui gère le monument, explique sa méthode : "la cité royale de Loches a la particularité de présenter de façon conjointe deux types d’architecture échelonnés sur cinq siècles : le donjon et le logis royal. Tout en s’appuyant sur l’identité singulière et la dualité de ces deux monuments, défensif et carcéral pour l’un, résidentiel et ornemental pour l’autre, le fil rouge de la scénographie porte sur le caractère rebelle et insoumis des hommes et femmes qui ont marqué de leur empreinte l’histoire de ces lieux."

L'objectif est notamment de faire rester les visiteurs plus longtemps et d'attirer des publics différents.

"À travers un cheminement thématique bilingue (français/anglais), ce nouveau parcours scénographique permanent vise à évoquer le destin des hommes et de femmes qui ont marqué de leur empreinte l’histoire de ces lieux emblématiques" poursuit le département. Au total, 15 espaces sont scénographiés (6 au logis et 9 au donjon), soit plus de 700m2. Des jalons et des ambiances sonores, une signalétique informative, des animations vidéo et des projections complètent le parcours.

Afin d’aider à la compréhension de la construction et de l’usage du donjon et du logis, deux personnages fictifs - un jeune page côté donjon et une suivante de la cour côté logis – accompagnent le visiteur par la voix. Leur récit constitue le fil conducteur de la scénographie et donne vie à l’histoire de la Cité royale à travers un itinéraire qui vise à faire comprendre les lieux, les moments-clefs de leur histoire respective et les figures majeures (du comte d’Anjou Foulques III Nerra à la reine et duchesse Anne de Bretagne) qui y ont vécu.

Le projet, également financé par la région, se chiffre à 1,1 million d'euros.

La Cité Royale de Loches est ouverte tous les jours de 9h à 19h

Plein tarif : 9 € / Tarif réduit : 7 €

Photos : Stevens Frémont